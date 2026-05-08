ودخل "الفيلانز" مواجهة الإياب بضغط كبير بعد خسارتهم ذهابًا (0-1)، إلا أنهم نجحوا في اكتساح ضيفهم برباعية نظيفة أمام جماهيرهم الغفيرة، ليحسموا التأهل (4-1) في مجموع المباراتين.

وبهذا الفوز العريض، ضرب أستون فيلا موعدًا مرتقبًا مع فرايبورغ الألماني في المباراة النهائية المقررة يوم 20 مايو الحالي في مدينة إسطنبول التركية، في مسعى جاد لإنهاء صيام طويل عن الألقاب الكبرى استمر منذ عام 1996.

وعكس حضور الأمير وليام ودعمه المباشر الأهمية القصوى لهذا الإنجاز الذي أعاد الفريق إلى الواجهة القارية، وسط آمال كبيرة برفع الكأس وتتويج موسم استثنائي للفريق الإنجليزي تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري وجيل من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في كبرى المنافسات الدولية.