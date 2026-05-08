وفقا لبيانات رسمية، بلغت نسبة الولادات القيصرية في مصر نحو 80 بالمئة من إجمالي الولادات خلال عام 2025، مع تسجيل أعلى النسب في محافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية التي تجاوزت نسبة القيصرية بها ما يزيد عن 90 بالمئة، في حين تتصدر مصر قائمة أعلى دول العالم في معدلات الولادة القيصرية.

واعتبر مسؤولون ومختصون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مبادرة وزارة الصحة تأتي في محاولة للحد من الولادة القيصرية التي يمثل ارتفاع معدلاتها تحدياً صحياً واقتصادياً كبيراً.

تفاصيل مبادرة "ولادة آمنة بلا أعباء"

وقالت وزارة الصحة المصرية، إن مبادرة "ولادة آمنة بلا أعباء" تنص على أن تجرى الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانًا بالمستشفيات الحكومية، ضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلًا عن دورها في تقليل المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية.

وشددت على أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي، مجهزة تماما لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن، على أن يطبق القرار بجميع المحافظات دون استثناء.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "القرار الجديد بإجراء الولادة الطبيعية الأولى مجاناً يطبق في جميع المستشفيات العامة والمركزية التي تحتوي على تخصص النساء والتوليد، وذلك على نفقة الدولة دون تحميل الأم أي تكاليف"، لكنه لا يطبق على مستوى المستشفيات الخاصة.

خطوة مهمة لمواجهة تداعيات صعبة

بدوره، قال عضو المجموعة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتقدير وفيات الأمهات وأسبابها، وأستاذ أمراض النساء بقصر العيني، عمرو حسن، إن "مبادرة الصحة تُعد من القرارات المهمة والاستراتيجية في ملف صحة المرأة وصحة الأم والطفل، لأنها تتعامل مع الولادة باعتبارها قضية أمن صحي وتنمية بشرية واستثمار حقيقي في مستقبل المجتمع المصري".

وشدد حسن في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، على أن "تشجيع الولادة الطبيعية الآمنة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مؤشرات صحة الأم والمواليد، وتقليل المضاعفات الناتجة عن التدخلات غير الضرورية، والحد من الارتفاع الكبير في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، بما يتماشى مع التوصيات العلمية والمعايير الدولية الحديثة".

وأشار إلى أن "مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات الولادة القيصرية، وهي نسب صادمة تتجاوز المعدلات الموصى بها عالميًا بأضعاف، لتدق ناقوس الخطر، وتمثل إنذارا استراتيجيا يستدعي التدخل العاجل بحلول شاملة، ومن بينها مبادرة ولادة آمنة بلا أعباء".

وأكد أنه "على مدار العقدين الماضيين، تحولت الولادة القيصرية في مصر من حل طبي يُنقذ الأرواح إلى ظاهرة واسعة الانتشار تتجاوز حدود الضرورة"، موضحًا أن "الهدف ليس مطاردة الأرقام أو خفض المعدلات بشكل أعمى، بل ضمان أن تُجرى القيصرية فقط للنساء اللاتي يحتجنها بالفعل، حفاظًا على حياة الأم والجنين".