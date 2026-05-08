وذكرت الشرطة أنه عُثر على رسالة وداع في موقع الحادث، خارج نُزل.

ولم تكشف الشرطة في البداية عن دافع محتمل لجريمة القتل، لكنها أشارت إلى أن الزوجة المسنة وابنتها كانتا تقيمان في ألمانيا وقدمتا في زيارة إلى النمسا.

وأوضحت الشرطة أن السلاح المستخدم مسدس قديم، وقد عُثر عليه في موقع الحادث، وكان بحوزة الرجل بشكل قانوني.

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية "أيه بي أيه" بأن وزيرة العدل آنا شبور ووزيرة شؤون المرأة إيفا ماريا هولتسلايتنر أعربتا عن صدمتهما إزاء أحدث جريمة قتل لامرأتين على يد رجل من دائرتهما المقربة.

وقالت الوزيرتان اللتان تنتميان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان: "لا مكان للأسلحة في المنازل أو في الشوارع، ولا ينبغي تركها دون تأمين في الأماكن العامة أو الخاصة".