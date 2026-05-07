وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي وشخص مطلع يتوقع أن تلتحق الطائرة بأسطول "آير فورس وان" (طائرة الرئاسة الأميركية) في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس البلاد.

وقد قبل البيت الأبيض الطائرة الفاخرة من قطر في عام 2025 وطلب من سلاح الجو تحديثها بسرعة لتلائم معايير الرئاسة، مع تكليف شركة L3Harris بتنفيذ عملية التطوير.

وإذا التزمت الشركة بالموعد النهائي، فسيحصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طائرة رئاسية جديدة في الوقت المناسب للاحتفالات الوطنية.

وأفادت مراسلة فوكس نيوز بأن التعديلات الأمنية واختبارات الطيران اكتملت ويجري الآن العمل على طلائها، ومن المتوقع أن يكون الطلاء بألوان الأحمر والأبيض والأزرق الداكن والذهبي.