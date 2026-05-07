وشمل الحكم أيضا تبرئة الشيخ أحمد الأسير وأربعة متهمين آخرين من جرم محاولة القتل في القضية نفسها، التي أعيد فتحها بعد سنوات طويلة من الجدل القضائي والإعلامي.

ورغم صدور هذا الحكم، فإن فضل شاكر لا يزال موقوفا، إذ لا تعني البراءة في هذا الملف انتهاء ملاحقته القضائية، في ظل وجود قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة العسكرية.

ويبقى فضل شاكر اليوم أمام مرحلة قضائية دقيقة، حيث فتحت براءته في ملف هلال حمود الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل باقي القضايا، بينما تتجه الأنظار إلى جلسة المحكمة العسكرية المرتقبة في 26 مايو، والتي قد تكون مفصلية في تحديد الاتجاه العام للملف بأكمله.

نجل فضل شاكر يعلّق: الفرج قريب

في أول تعليق له على القرار، عبّر الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن فرحته بصدور حكم البراءة في الملف الأول وكتب عبر حسابه: "الحمد لله ربّ العالمين.. صدر حكم ببراءة والدي فضل شاكر بأول ملف. نحن على ثقة تامة بالقضاء اللبناني بعهده الجديد، والفرج قريب بإذن الله".

وأرفق تعليقه بأغنية "عارفينك" التي أهداها لوالده.

الدفاع.. المسار القانوني مستمر

وفي أول تعليق قانوني، قالت وكيلة الدفاع عن الفنان فضل شاكر، المحامية أمل مبارك، لـموقع "سكاي نيوز عربية"، إن فريق الدفاع "يمضي الآن بإجراءات المحكمة، ووفقًا للمعطيات نسير بكافة الإجراءات بشكل قانوني، ونقدّم الطلبات بناء على المعطيات المتوفّرة".

وأضافت أن فريق الدفاع "يواكب مجريات الملف خطوة بخطوة ضمن الأصول القانونية المعتمدة"، مشددة على أن موكلها "لا علاقة له بالقضية أصلا، ولا تربطه أي ارتباطات بها"، لافتة إلى أن إعادة فتح الملف "ما زالت أسبابه غير واضحة حتى الآن".

واعتبرت مبارك أن الحكم الصادر "إيجابي وقد ينعكس على القضايا الأخرى أمام المحكمة العسكرية"، مشيرة إلى أن البراءة "تؤكد سلامة موقفه في هذا الملف".

أسابيع مفصلية في المحكمة العسكرية

في المقابل، رأى المحلل في الشؤون القضائية يوسف دياب أن "المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في ملف فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية، حيث من المقرر عقد جلسة في 26 مايو الحالي للنظر في باقي القضايا، ومنها اتهامات تتعلق بالاشتراك في أحداث أمنية وتمويل جماعة الأسير وحيازة أسلحة من دون ترخيص."

وقال دياب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الحكم الصادر اليوم" لم يكن مفاجئا، معتبراً أن مجريات المحاكمة أظهرت أن الملف يحمل "تباينات قانونية كبيرة"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال مفتوحا أمام أحد احتمالين: "إما البراءة أو أحكام مخففة في ملفات أخرى".

وأضاف أن "الصورة لا تزال غير محسومة في ظل استمرار التوقيف منذ تسليم شاكر نفسه إلى المخابرات في الجيش في 12 سبتمبر 2025، أي منذ نحو سبعة أشهر ونصف تقريبا."

ارتياح

بدوره، كشف الكاتب الصحفي ربيع فران لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "فضل شاكر أبدى ارتياحه بعد صدور حكم البراءة، فيما تقدّمت محاميته بطلب لإخلاء سبيله، من دون أن يتضح بعد موقف القضاء من هذا الطلب."

وأشار فران إلى أن "الملف القضائي لفضل شاكر "من أكثر الملفات تعقيدًا في القضاء العسكري اللبناني"، نظرا لتشعب الاتهامات وتعدد المراحل القضائية خلال أكثر من 13 عاما.

ننتظر عودته إلى الفن

وفي محيط أنصار الفنان، وفي مختلف المناطق اللبنانية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي سادت أجواء من التفاؤل الحذر. أحد المتابعين قال في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية": "نعتبر أن هذه بداية إنصاف. ننتظر أن تنتهي كل الملفات ليعود فضل شاكر إلى فنه وحياته الطبيعية كلنا نريد البراءة له لأنه بنطرنا مظلوم"

وكشف الناشط الحقوقي بدر جمعة أن "القضية تحمل أبعادا أمنية وسياسية، وبالتالي أي قراءة نهائية لها تبقى مرتبطة بقرار القضاء العسكري حصرا".