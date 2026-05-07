وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان على حسابها في "فيسبوك": "تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من العناصر من خارج الجامعة باقتحام حرم جامعة رشيد على خلفية وجود خلافات شخصية بين بعض الطلاب، مما أثار حالة من الخوف بين الطلاب".

وأضاف البيان: "استعانت إدارة الجامعة بالشرطة للسيطرة على الموقف، وإحالة المتورطين من الطلاب والعناصر الخارجية إلى النيابة العامة".

ووفق البيان "اتخذت الجامعة قرارا بإيقاف الطلاب المتسببين في ذلك، ومنعهم من دخول الجامعة حتى انتهاء التحقيق معهم".

وأكد البيان "انتظام سير الدراسة والامتحانات العملية حاليا بشكل طبيعي وآمن".

وأصدر مجلس أمناء جامعة "رشيد" بيانا، وجّه خلاله الشكر لمدير أمن البحيرة ومأمور مركز شرطة رشيد، على سرعة الاستجابة والقبض على المجموعة التي اقتحمت الجامعة، وتقديمهم إلى الجهات القضائية.

وكان فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر هجوم عدد من الأشخاص على الطلاب في الجامعة، حاملين أسلحة بيضاء وعصي.