كان جثمان الفنان الراحل هاني شاكر قد وصل إلى القاهرة الثلاثاء، قادما من باريس، حيث كان يتلقى رحلة علاجية أخيرة بعد تدهور حالته الصحية، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ليقضي ليلته قبل الوداع الأخير.

الوداع الأخير

وشهد محيط المسجد منذ الساعات الأولى من الصباح توافد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي "أمير الغناء العربي"، حيث بدت على الحضور علامات التأثر الشديد، وغلب الصمت والدموع على المشهد العام.

وكان من بين الحاضرين عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمشاركة في الوداع الأخير، في مقدمتهم: إيهاب توفيق ومحمد ثروت وسلاف فواخرجي ومصطفى قمر وميرفت أمين ولبلبة.

كما شارك مسؤولون مصريون في تشييع الجنازة، على رأسهم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي أمّ المصلين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية.

ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، على أن يقام العزاء الخميس بأحد مساجد حي الشيخ زايد.

وشهدت مراسم الجنازة ترتيبات أمنية وتنظيمية مشددة تم تطبيقها لأول مرة بهذا المستوى من الانضباط حول محيط المسجد، حيث جرى تنظيم دخول الحضور بشكل دقيق للحد من التكدس وضمان سير المراسم في هدوء.

كما خصصت مسارات واضحة لحركة المشيعين، مع تعزيز الوجود الأمني في محيط المسجد ومناطق الدفن.

وفي المقابل، تواجد عدد كبير من الصحفيين والمصورين منذ الساعات الأولى لتغطية الحدث، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط التغطية، حيث التزم المصورون الصحفيون الحاضرون لتغطية تشييع الجنازة بالزي الرسمي الذي وفرته نقابة الصحفيين، بهدف تنظيم عملية التغطية الصحفية والإعلامية ومنع حدوث أي فوضى.

مظاهرة "حب"

بدورها، وصفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، المشاركة الواسعة في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر بأنها "مظاهرة حب".

وقالت مصطفى، التي شاركت في تشييع الجثمان، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "حالة الحزن الواسعة التي شهدتها الجنازة تعكس قيمة الراحل، فمحبة الجمهور له كانت صادقة وعميقة".

وأضافت أن "هاني شاكر قيمة فنية كبيرة وأحد أعمدة الغناء العربي، وإنسان استثنائي في أخلاقه وتواضعه وقربه من الجميع".

تأتي وفاة هاني شاكر بعد صراع صحي طويل، إذ عانى في الفترة الأخيرة من مضاعفات خطيرة مرتبطة بأمراض القولون، استدعت خضوعه لعملية جراحية كبرى، تلتها مضاعفات أثرت بشكل كبير على حالته رغم محاولات العلاج المكثفة في فرنسا.

ويُعد هاني شاكر، الذي حمل لقب "أمير الغناء العربي"، واحدًا من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، حيث ترك إرثًا فنيًا واسعًا امتد عبر مسيرة طويلة قدّم خلالها أعمالًا شكلت جزءًا من الذاكرة الغنائية لجيل كامل.

وبين لحظات الوداع الأخيرة ومشاهد الحزن التي خيمت على الجنازة، طُويت صفحة أحد أهم رموز الغناء العربي، وسط إجماع على أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للساحة الفنية.