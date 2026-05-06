ووصل جثمان الراحل، مساء الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفنان الراحل، مقدما التعازي للشعب المصري، ومشيدا بمسيرته الفنية، إذ قال إنه "أثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي".

وتوفي هاني شاكر عن عمر ناهز 74 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة، كما شغل منصب نقيب المهن الموسيقية منذ عام 2015، وخاض خلاله عدة تحديات، من بينها قضايا تتعلق بتنظيم المشهد الغنائي في مصر.