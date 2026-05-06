وفي هذا السياق، أوضح مدير أعماله خضر عكنان أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وتابع عكنان في منشور على منصة "إكس": "الحقيقة أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين قد أطلقت استمارة تسجيل خاصة لتغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل، وذلك في إطار أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون المُبرم مع شركة «SOKNA» المتخصصة في تنظيم مراسم الجنازات وذلك بالتعاون أيضاً مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية".

وأكمل: "يأتي هذا الإجراء بهدف تنظيم عملية التغطية الصحفية والإعلامية، ووضع ضوابط واضحة تضمن حق الصحفيين والمصورين في أداء وتسهيل عملهم ومنع حدوث أي فوضى، وخروج الجنازة بمظهر لائق يليق بإسم الفنان الكبير هاني شاكر ".

وتابع: "برجاء تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية".

والأحد توفي، الفنان هاني شاكر، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، إذ عانى من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته.

ويعد هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، أحد أبرز نجوم الطرب في العالم العربي، وترك بصمة كبيرة في الساحة الفنية عبر مسيرة حافلة امتدت لعقود.