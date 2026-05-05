وكشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل وترتيبات استلام جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، ومراسم الجنازة والعزاء.

وقالت مصطفى في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جثمان هاني شاكر يصل القاهرة مساء الثلاثاء، على أن يتم استقباله في مطار القاهرة الدولي، ثم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث يظل هناك حتى ظهر الأربعاء، بناء على التنسيق الذي جرى بين وزارتي الخارجية والصحة، وتقديرا للمسيرة الكبيرة للفنان الراحل.

وأوضحت أن مراسم صلاة الجنازة ستقام ظهر الأربعاء بأحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، على أن يقام العزاء يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الترتيبات جرت بالتنسيق مع الأسرة التي فضلت اقتصار الحضور على الدائرة العائلية خلال وصول الجثمان إلى القاهرة، "احتراما لخصوصية الموقف".

وفيما يتعلق بالحضور الرسمي أو النقابي، أكدت الفنانة نادية مصطفى أن "الأسرة طلبت عدم التوسع في التواجد أثناء الاستقبال بمطار القاهرة أو داخل المستشفى، التزاما بطبيعة الظروف"، لكن عدد من أعضاء النقابة سيتواجدون لاستقبال الجثمان فور وصوله إلى القاهرة.

وأشارت إلى وجود تنسيق مع نقابة الصحفيين المصرية لتنظيم التغطية الإعلامية للجنازة بشكل منضبط، بما يضمن الحفاظ على خصوصية الحدث، واحترام مكانة الفنان الراحل.

والأحد توفي، الفنان هاني شاكر، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، إذ عانى من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته.

ويعد هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، أحد أبرز نجوم الطرب في العالم العربي، وترك بصمة كبيرة في الساحة الفنية عبر مسيرة حافلة امتدت لعقود.

هاني شاكر.. فنان نادر

وشددت نادية مصطفى على أن "هاني شاكر كان قيمة فنية وإنسانية كبيرة، وترك أثرا واسعا في الوسط الفني وبين جمهوره في العالم العربي، حيث كان يحظى بمحبة استثنائية انعكست في حالة الحزن الواسعة التي صاحبت خبر وفاته".

وأضافت أن "هاني شاكر كان نموذجا للفنان الإنسان، فلم تشهد مظاهر حزن بهذا الاتساع منذ رحيل رموز فنية كبيرة، حيث كان أحد أعمدة الغناء العربي ومن أبرز رموز جيل العمالقة".

وأشارت مصطفى إلى أنها عاصرته عن قرب خلال عمله النقابي، لافتة إلى مواقف إنسانية عديدة كان يتكفل فيها بمساعدات من ماله الخاص في حالات تعجز فيها النقابة عن تقديم الدعم، مؤكدة أن هذه المواقف ستظل خالدة في ذاكرتها.

وتابعت أن "هاني شاكر كان يتمتع بصفات إنسانية نادرة، أبرزها التواضع الشديد، وحرصه الدائم على دعم من حوله، وكان يحتضن الجميع ويسعى لحل مشكلاتهم دون تردد، سواء أثناء فترة توليه منصب نقيب الموسيقيين أو خارجها".