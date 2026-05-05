ووفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن نسخة هذا العام من "يوروفيجن"، الذي يعد أحد أبرز الأحداث الموسيقية في أوروبا، تواجه ضغوطا غير مسبوقة من نشطاء وفنانين يعتبرون أن استمرار المشاركة في ظل التوترات الجيوسياسية يحمل أبعادا سياسية واضحة.

في المقابل، يتمسك المنظمون بموقفهم التقليدي القائم على إبقاء الحدث بعيدا عن التجاذبات السياسية.

ولا يقتصر تسييس المشهد على الفعاليات الفنية، إذ يمتد إلى الإعلام، حيث تشهد فرنسا جدلا متصاعدا بشأن استقلالية البث العام.

فحسب ما نشرته وكالة رويترز، دخلت المؤسسات الإعلامية الفرنسية في قلب سجال سياسي، مع اتهامات من أطراف مختلفة بانحيازها، مقابل دعوات لإعادة هيكلة دورها وتعزيز حيادها.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولا أوسع في طبيعة الصراع السياسي عالميا، حيث لم تعد أدوات التأثير مقتصرة على الدبلوماسية أو الاقتصاد، بل باتت تشمل الثقافة والإعلام كمساحات حيوية لتشكيل الرأي العام.

كما يشير مراقبون إلى أن تراجع الثقة في المؤسسات التقليدية، بما فيها وسائل الإعلام، ساهم في فتح الباب أمام مزيد من التسييس، في وقت تتزايد فيه حدة الاستقطاب داخل المجتمعات الغربية.

وبين يوروفيجن وباريس، تتضح ملامح مرحلة جديدة، تتداخل فيها السياسة مع الفن والإعلام بشكل غير مسبوق، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه القطاعات، وقدرتها على الحفاظ على استقلاليتها في عالم يتجه نحو مزيد من التوتر والانقسام.