وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فقد لقي شخصان مصرعهما وأصيب 37 آخرون بجروح الأحد، بعد أن دهست شاحنة ضخمة حشدا من الناس في فعالية بمعرض في مدينة بوبايان جنوب كولومبيا، التابعة لمقاطعة كاوكا، حسبما أفاد حاكم المقاطعة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة ضخمة تتجاوز عائقا، لكنها لم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب، ما أدى إلى انحرافها جانبًا ودهسها للمتفرجين.

وذكرت صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية أن مسؤولًا في مدينة بوبايان قال إن إحدى الضحايا كانت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.