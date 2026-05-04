وأكد مصدر مطلع على الحادث أن قطعة من عمود الإنارة اصطدمت بسيارة نقل على الطريق، مما أدى إلى إصابة سائقها بجروح طفيفة.

وفي مقطع فيديو من كاميرا مثبتة على لوحة قيادة الشاحنة، سمع صوت ارتطام مرتفع قبل تحطم الزجاج، عندما اصطدمت قطعة من عمود الإنارة بالسيارة المتحركة على الطريق السريع.

والطائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، ووقع الحادث أثناء هبوطها في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، علما أنها قادمة من مدينة فينيسيا الإيطالية.

وهبطت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767"، بسلام، وفقا لإدارة الطيران الاتحادية.

وقالت شركة الطيران في بيان، إن الرحلة رقم 169 "تلامست مع عمود إنارة" خلال اقترابها النهائي من نيوارك.

وأضافت: "هبطت الطائرة بسلام، وسارت إلى البوابة بشكل طبيعي، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بأذى".

وذكرت "يونايتد إيرلاينز" أن فريق الصيانة التابع لها يعكف على تقييم الأضرار التي لحقت بالطائرة، وأنه تم سحب الطاقم من الخدمة خلال إجرائها تحقيقا "صارما" في سلامة الطيران.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني في بيان على منصة "إكس"، إنه فتح تحقيقا في الحادث.

وأوضح المجلس أنه وجه الشركة بتفريغ مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة من أجل التحقيق، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور تقرير أولي في غضون 30 يوما.