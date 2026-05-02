وخلال حديثه عن الأغنية التي يرقص عليها ذكر ترامب أن ميلانيا، التي وصفها بـ"المرأة الراقية"، تطلب منه الكف عن هذا السلوك.

وأضاف ترامب أمام جمهور في فلوريدا: "تقول لي: عزيزي، أرجوك لا ترقص، فهذا ليس تصرفا رئاسيا". ورد ترامب على انتقاداتها قائلا: "ربما لا يكون تصرفا رئاسيا، لكنني أتقدم في استطلاعات الرأي بفارق 20 نقطة".

كما استعرض ترامب في حديثه مسار الأغنية المذكورة في قوائم الترتيب الموسيقي، مشيرا إلى صعودها المفاجئ وتصدرها القوائم لفترة طويلة بعد سنوات من إطلاقها، واصفا إياها بأنها ظاهرة موسيقية فريدة.

واشتهر ترامب بالرقص خلال تجمعاته الانتخابية على إيقاع الأغنية الشهيرة "YMCA".