وكانت الفنانة سهير زكي قد تعرضت خلال الفترة الماضية لأزمة صحية تطلبت دخولها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وقد عانت الفنانة من جفاف شديد، مما أثر على حالتها الصحية بدرجة كبيرة كما أنها عانت أيضًا من مشاكل بالرئة بالإضافة إلى صعوبة في التنفس.

وتعد سهير زكي أول من قدم رقصات على أنغام أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، وانزعجت كوكب الشرق بشدة بعدما علمت ذلك، وحاولت منع الأمر، لكن بعدما شاهدت سهير وهي تؤدي فقرتها الراقصة أبدت إعجابها، ونالت طريقة سهير في الرقص إعجابها.

كما نجحت في أن تحصد مكانة مميزة وتلقب أيضا براقصة الرؤساء والملوك، إذ قدّمت رقصاتها في مناسبات رفيعة المستوى، منها حفلات زفاف أبناء الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كما أدّت عروضًا أمام الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وكذلك بحضور شاه إيران محمد رضا بهلوي.

اعتزالها الفن

ظهرت كراقصة في عدة أفلام أبرزها "الحسناء والطلبة، مطلوب زوجة فورا، حكاية جواز، أنا وهو وهي، الرعب، الشيطان، الرجل اللي باع الشمس، الذئاب، الجواز للجدعان".

تركت سهير زكي الساحة الفنية عام 1983 بعدما ظهرت بالفيلم الشهير "إن ربك لبالمرصاد"، وشاركت في فوازير "وحوي يا وحوي" و"فوازير ثلاثي أضواء المسرح".