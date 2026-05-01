وقال مسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن تاتسويا سوزوكي أوقف الخميس للاشتباه بأنه "نقل الجثة إلى موقع سياحي" في جزيرة هوكايدو في الشمال، و"أحرقها هناك".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تعود الجثة لزوجة الرجل، وهي تبلغ من العمر 33 عاما، ولم تحدد الشرطة سبب الوفاة.

وفي جلسة استماع سابقة، اعترف سوزوكي بأنه استخدم محرقة حديقة أساهياما، المخصصة للتخلص من النفايات وجثث الحيوانات، لإحراق الجثة.

وبناء على اعترافاته، فتشت الشرطة محرقة الحديقة بحثا عن بقايا الجثة، وأوقفته.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر قريبة من التحقيق أن الزوجة سبق أن أعربت لأقاربها عن قلقها من تهديدات زوجها بأن "لا يُبقي لها أثرا".