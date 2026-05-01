وأُعلن أول مرة عن "بطاقة ترامب الذهبية"، التي تمنح للمستثمرين مسارا سريعا للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة، في فبراير 2025، وقال ترامب في ذلك الوقت: "أعتقد أنها ستباع بشكل جنوني، إنها صفقة رائعة".

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن إصدار 200 ألف تأشيرة يمكن أن يدر تريليون دولار للخزانة الأميركية، وذلك قبل خفض السعر من 5 ملايين دولار إلى مليون دولار للتأشيرة.

وبحسب وثيقة قضائية، ذكر مسؤولون أن البرنامج تلقى 338 طلبا فقط للحصول على التأشيرة الذهبية، وانتقل 59 متقدما إلى مراحل أخرى لدى وزارة الأمن الداخلي التي تتولى تدقيق الطلبات.

وقال لوتنيك، الأسبوع الماضي، إن شخصا واحدا فقط حصل حتى الآن على الموافقة للحصول على بطاقة ترامب الذهبية، التي تحمل صورة الرئيس وتوقيعه، إلى جانب تمثال الحرية ونسر أصلع، مضيفا أن هناك "مئات في قائمة الانتظار".

وأضاف خلال حديثه أمام لجنة الاعتمادات في مجلس النواب: "هذا برنامج جديد، وقد تم إطلاقه للتو، وأرادوا التأكد من تنفيذه بشكل مثالي. إنه برنامج يخضع لتدقيق صارم للغاية".

ولا تزال هوية الشخص الذي حصل على البطاقة غير معروفة.

في يناير، قالت مغنية الراب نيكي ميناج عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها حصلت على بطاقة ترامب "مجانا". لكن مسؤولا في البيت الأبيض صرح لاحقا لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن البطاقة كانت مجرد "تذكار" وليست "وثيقة تأشيرة".

ويطلب من المتقدمين للحصول على البطاقة الذهبية دفع مليون دولار، وهو ما سيظهر "أدلة كافية على أن هذا الشخص سيحقق فائدة كبيرة للولايات المتحدة". كما يطلب منهم دفع رسوم معالجة قدرها 15 ألف دولار.

ويعد موقع "بطاقة ترامب" بأن إجراءات التأشيرة قد تستغرق "أسابيع فقط" بعد دفع هذه الرسوم.

وطعنت الجمعية الأميركية للأساتذة الجامعيين في برنامج ترامب أمام القضاء، وقالت إن نظام البطاقة الذهبية يقوي نظام التأشيرات القائم بشكل غير قانوني، ويعطي الأولوية للثروة على حساب الذكاء أو القدرة.

وتخطط إدارة ترامب لإطلاق بطاقة البلاتينية بقيمة 5 ملايين دولار، وستمنح هذه التأشيرة مزايا ضريبية كبيرة، ويمكن لحاملها الإقامة في الأراضي الأمريكية لمدة تصل إلى 270 يوما دون تفعيل الضرائب على الدخل، غير أن ذاك يتطلب موافقة الكونغرس.