ووفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان، تعتمد هذه الأنظمة على تحويل ملامح الزائر إلى بيانات رقمية تستخدم للتحقق من الهوية وإدارة الدخول بشكل أسرع .

لكن هذه الخطوة، رغم طابعها التقني، أثارت جدلا واسعا يتجاوز الجانب الترفيهي. إذ حذر خبراء خصوصية من أن تعميم هذه التقنيات في الأماكن العامة يمثل تحولا كبيرا في مفهوم المراقبة"، وقد يؤدي إلى تقليص قدرة الأفراد على الحفاظ على هويتهم مجهولة في الفضاء العام .

تسوق الشركات لهذه التقنيات باعتبارها وسيلة لتحسين تجربة الزوار وتسريع الإجراءات، مع التأكيد على أن استخدامها اختياري، وأن البيانات تُحذف خلال فترة محددة.

غير أن منتقدين يرون أن الاختيار قد يكون شكليا، في ظل محدودية البدائل أو ضغط الاستخدام الجماعي.

كما تشير تقارير إعلامية إلى أن انتشار التعرف على الوجه لم يعد مقتصرا على مدن الألعاب، بل امتد إلى الملاعب والمنشآت الترفيهية الكبرى، ما يعزز المخاوف من تطبيع المراقبة في الحياة اليومية .

فالتقنيات البيومترية، وعلى رأسها التعرف على الوجه، تصنف قانونيا في بعض الأنظمة كـبيانات حساسة، ما يستدعي ضوابط صارمة على استخدامها، خاصة مع تزايد المخاوف من اختراقها أو إساءة توظيفها.

تكشف هذه التطورات عن تحوّل أعمق في طبيعة السياسة نفسها، التي لم تعد تُمارس فقط عبر القرارات الرسمية، بل أيضاً عبر التكنولوجيا التي تنظم الحياة اليومية.

فالسياسة هنا لا تظهر كخطاب، بل كـتجربة يعيشها الأفراد، من لحظة دخولهم إلى مدينة ألعاب، إلى كيفية تعامل الأنظمة مع بياناتهم.

وفي هذا السياق، تصبح قضايا مثل الخصوصية والرقابة جزءاً من النقاش السياسي، حتى في أماكن يُفترض أنها مخصصة للترفيه.