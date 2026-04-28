وأصدرت قاضية في ولاية نيفادا الحكم يوم الإثنين على الممثل المعروف والذي شارك في بطولة فيلم "الرقص مع الذئاب".

وكانت هيئة المحلفين قد أدانته سابقا في 13 تهمة، معظمها تتعلق بالاعتداء الجنسي، فيما وُجهت له اتهامات من 3 نساء، إحداهن كانت تبلغ من العمر 14 عاما، عندما بدأت الاعتداءات.

وتمت تبرئة الممثل من بعض التهم المنسوبة إليه من قبل هيئة المحلفين.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال المشتكون وأفراد عائلاتهم للقاضية جيسيكا بيترسون إنهم ما زالوا يعانون من الصدمة النفسية الناتجة عن أفعال تشيسينغ هورس، وإنهم يواجهون صعوبة في إيمانهم بعد أن استغل موقعه كقائد روحي.

وكان تشيسينغ هورس، الذي ارتدى زي السجن الأزرق الداكن الخاص بمركز احتجاز مقاطعة كلارك، يحدق للأمام بينما كانت الضحايا يقرأن إفادتهن.

وأنكر تشيسينغ هورس التهم الموجهة إليه، وقال للقاضية: "هذه إساءة للعدالة".