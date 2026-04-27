وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن ذلك يأتي بالتزامن مع اختيار طائر اللقلق بلدة مشمش في عكار بشمال لبنان محطة للراحة ضمن رحلته في الهجرة الثانية، عائدا من أفريقيا باتجاه أوروبا، في مشهد طبيعي لافت يعكس أهمية المنطقة كمعبر آمن للطيور المهاجرة.

وحل هذا الطائر ضيفا على أراضي البلدة، وهو من الطيور النافعة بيئيا، إذ يساهم في الحد من انتشار الحشرات والآفات الزراعية، ما يجعله عنصرا مهما في التوازن البيئي.

ودعا ناشطون بيئيون الأهالي إلى "الحفاظ على هذا الضيف العابر، والتعامل معه بروح المسؤولية، وجعله يمر بسلام".

وأوضح الناشط البيئي بلال طالب أن "الاهتمام بحماية الطيور المهاجرة يعكس وعي المجتمع المحلي بأهمية التنوع البيولوجي"، مشددا على "ضرورة عدم التعرض لها أو إزعاجها، وتأمين بيئة آمنة لها خلال فترة استراحتها".