وكان الصياد الأميركي إرني دوسيو (75 عاما)، يصطاد الظباء في الغابون وسط إفريقيا، عندما وقع الحادث، الجمعة الماضي.

وبينما كانا في غابة لوبي أوكاندا المطيرة، تعرض دوسيو ومرشده لهجوم ساحق من 5 أفيال إناث برفقة أحد صغارها، مما أدى إلى مقتله.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت شركة "كوليكت أفريكا" المنظمة لرحلات السفاري وفاة عميلها، كما أفادت أن الصياد المحترف الذي كان يرافقه أصيب بجروح خطيرة خلال المواجهة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من السفارة الأميركية في ليبرفيل ينسقون حاليا لإعادة جثة دوسيو إلى كاليفورنيا.

وجمع الصياد الثري على مر السنين مجموعة كبيرة من تذكارات الصيد، بما في ذلك حيوانات مثل الأفيال والأسود.

وتؤوي غابات الغابون نحو 95 ألف فيل "غابي"، أي معظم أعداد هذا النوع في العالم، علما أنه مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة.

وفي كل عام، يتسبب الصيادون في قتل عشرات الآلاف من الحيوانات البرية حول العالم.

وتحظى رحلات الصيد القانونية في إفريقيا بشعبية لدى بعض الأميركيين الأثرياء، بمن فيهم دونالد ترامب الابن، الذي التقطت له صورة وهو يحمل ذيل فيل مقطوع قبل أكثر من عقد.