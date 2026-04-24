وأكد جورجيو، الذي كان الطاهي الخاص لرونالدو خلال فترة لعبه في نادي يوفنتوس الإيطالي، في مقابلة مع موقع "كوفرز"، أن رونالدو لا يأكل أطعمة "خارقة"، مؤكدا أن سر لياقة رونالدو يكمن في الانضباط والابتعاد عن السكر والوجبات السريعة والسهر إلى وقت متأخر.

أكد باروني أن رونالدو يتناول طعاما عضويا من مصدر جيد وبتنسيق شديد، نافيا الشائعات التي تدور بأن رونالدو يأكل أطعمة باهظة.

وأوضح باروني أن رونالدو يتناول مختلف الأطعمة كالأفوكادو، والبيض، والأرز الأسود والأحمر، والدجاج والسمك، مؤكدا أنه لا يتعامل مع مطبخه كـ"مختبر كيميائي" وليس مهووسا بقياس البروتينات والكربوهيدرات.

وبخصوص احترام رونالدو لنظامه الغذائي، قال الطاهي الإيطالي، الذي عمل مع العديد من نجوم كرة القدم، إنهم يتناولون في بعض الأحيان أشياء "تافهة" ويخرجون عن نظامهم الغذائي، ولكن رونالدو، بحسب باروني، صارم جدا ويحترم نظامه الغذائي حتى في نهاية المواسم.

وقال: "هو لا يأكل الوجبات السريعة أبدا، حتى في العطلات، لا سكر حتى في القهوة، السكر سم لجسمنا".

وأشار الطاهي إلى أن رونالدو يغلق مطبخه مبكرا، مضيفا: "كان يأكل في وقت مبكر من المساء لأنك لن تنام جيدا ومعدتك ممتلئة، هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف باروني أن العديد من نجوم كرة القدم يسهرون في الليل، خصوصا للعب البلاي ستيشن، مؤكدا أن هذه العادة سيئة وتؤثر على أدائهم، وحذر من أن اتباع هذه العادة يسبب الجوع الليلي ويؤثر على الاختيارات الغذائية.

كما أكد باروني معارضته لشرب المشروبات الغازية، وقال: "أنا لا أؤيد شرب كوكاكولا أو أي مشروب غازي مثل سبرايت أو فانتا أو بيبسي، إنها غنية جدا بالسكر".

وأشار الطاهي إلى أن رونالدو لم يكن يأكل قبل المباراة عكس اللاعبين الآخرين، إذ يرى البرتغالي أن اللعب بمعدة ممتلئة يشغل الجسم ويبطئه.

وأكد المتحدث ذاته أن رونالدو ألغى المعكرونة والخبز من نظامه الغذائي، وقال: "إذا احتاج إلى الكربوهيدرات يحصل عليها من الخضروات، إذ لا يحتاج لأي شيء مصنوع من الدقيق، ويقول لا معكرونة، لا خبز، لا أطعمة مشابهة".

ويرفض رونالدو أيضا تناول الصلصات الجاهزة بسبب احتوائها على مواد حافظة وسعرات زائدة.

ودعا باروني إلى الابتعاد عن الحليب، وقال: "الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يشرب حليب حيوان آخر، ولا يوجد حيوان يشرب الحليب بعد ثلاثة أشهر، هذا يعاكس الطبيعة"، داعيا إلى الصيام المتقطع لتقوية الجسم.