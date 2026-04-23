وأقامت بطولة مدريد للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، ملعبا مؤقتا بمعقل الفريق الملكي، حيث سيسمح للاعبين بالتدرب عليه حتى 30 أبريل الجاري.

ويعتبر نادال، المشجع المتعصب لريال مدريد، اللاعب الأكثر تتويجا في بطولة مدريد المفتوحة، حيث توّج النجم الإسباني بها خمس مرات.

وشارك نادال مع حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، في حصة تدريبية ودية ضد المصنف الأول عالميا، الإيطالي يانيك سينر، ولاعب وسط ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام.

وانتشر مقطع فيديو يظهر خلاله رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز على مقعد الحكم في هذه المباراة.

وحرص بيلينغهام على متابعة فعاليات بطولة مدريد المفتوحة الأربعاء لمشاهدة النجم الإسباني الشاب رافاييل جودار وهو يحقق الفوز في أول مشاركة له في البطولة.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام في مجمع كاخا ماجيكا للتنس بالعاصمة الإسبانية.