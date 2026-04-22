وتعد جائزة "ويبي" من أرفع الجوائز العالمية في المجال الرقمي وتعرف بـ"أوسكار الإنترنت" نظرا لما تمثله من مكانة عالمية مرموقة في تكريم الأعمال المتميزة المنشورة عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي.

واختارت الجائزة الفيلم من بين أكثر من 13 ألف منافس ضمن 5 أعمال نهائية في فئة الأفلام الوثائقية، وهي فئة مرموقة سبق أن توّجت فيها أعمال لمؤسسات عالمية بارزة، مثل "ناشيونال جيوغرافيك" و"نتفليكس" و "واشنطن بوست" و"بيزنس إنسايدر".

وقال الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية، المستشار محمد عبد السلام، إن هذا التتويج العالمي يمثّل تقديرا مهما للرسالة الإنسانية التي تحملها الجائزة والتي أصبحت منصة عالمية لتكريم النماذج الملهمة في نشر قيم الأخوة الإنسانية عالميا، ويؤكد أن القيم الإنسانية حين تصاغ بلغة إبداعية صادقة، قادرة على الوصول إلى ضمير العالم وإحداث أثر حقيقي يتجاوز الحدود والثقافات.

وأضاف أن فوز فيلم "نبض الإنسانية" بجائزة ويبي ليس تكريما لعمل وثائقي فحسب، بل هو اعتراف دولي بقوة الرسالة التي تحملها جائزة زايد للأخوّة الإنسانية، وبالدور المتنامي للسرد الإنساني في إلهام المجتمعات وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

وأوضح أن هذا العمل نجح في تقديم نماذج حية تجسد جوهر الأخوة الإنسانية، وتؤكد أن الأمل ليس فكرة مجردة، بل واقع يصنع بإرادة المخلصين حول العالم، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الجائزة باعتبارها منصة عالمية رائدة تحتفي بالإنسان، وتعزز الوعي بقيم الأخوة الإنسانية، وتدعم المبادرات التي تحول القيم إلى واقع، والتنوع إلى قوة، والتضامن إلى أثر مستدام يخدم الإنسانية".

وأنتجت المجموعة الإبداعية "People" ومقرها أبوظبي، سلسلة أفلام "نبض الإنسانية" والتي تسلط الضوء على الجهود الإنسانية لمكرمي جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعامي 2025 و2026، وهم: ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، ومنظمة المطبخ المركزي العالمي، العاملة في مجال الإغاثة الغذائية، وهيمان بيكيلي، المبتكر الشاب، واتفاق السلام التاريخي بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، ومؤسسة التعاون الفلسطينية، وزرقاء يفتالي، المناصرة الأفغانية لتعليم الفتيات.

وقال تيم إليوت، الرئيس التنفيذي لـ"People"، إن محور العمل، منذ البداية، كان الإنسان والأفراد والمجتمعات التي تشكّل جوهر جائزة زايد للأخوّة الإنسانية، لافتا إلى أن الفوز بجائزة لجنة التحكيم التي تضم أكثر من 3 آلاف من الخبراء، وجائزة "صوت الجمهور"، التي صوت لها أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس.

وأضاف أن هذا الفوز يعكس الجهد الكبير الذي بذله الفريق القائم على هذا العمل، والذي عمل بلا كلل على سرد هذه القصص بروح من المشاعر الإنسانية النبيلة والاحترام، مشيرا إلى أن هاتين الجائزتين تؤكدان ما حظي به العمل من تقدير مهني رفيع، وما أحدثه في الوقت ذاته من صدى إنساني صادق لدى الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يتم الاحتفاء بالفائزين بجوائز "ويبي" في دورتها الثلاثين خلال حفل الجائزة السنوي الذي يعقد بتاريخ 11 مايو في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

جدير بالذكر أن جوائز ويبي تأسست عام 1996، وتقدم من قبل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية، وهي هيئة تحكيم مقرها مدينة نيويورك تضم أكثر من 3 آلاف عضو من أبرز خبراء الإنترنت، وقادة الأعمال، والشخصيات المؤثرة، وأصحاب الرؤى، والمبدعين، وغيرهم.