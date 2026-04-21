وقالت الشرطة إن الهجوم وقع نحو الثامنة صباحا، عندما توجه الضحية كريشنا بهاجا أجيوالي، إلى منطقة غابات قريبة من منزله لجمع ثمار برية، حسبما نقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

ووفق مسؤول في الشرطة المحلية إن "الفتى كان يقطف ثمار المانغو عندما هاجمه نمر كان مختبئا في الأجمة، فانقض عليه وسحبه إلى داخل الأحراش".

وبحسب المسؤول فقد توفي الطفل في الحال، دون أن يذكر فيما إذا تمت استعادة جثته.

وأشارت إحصاءات في عام 2023 إلى تجاوز عدد النمور البرية في الهند، أكبر موئل لهذه الحيوانات في العالم، عتبة 3 آلاف نمر، لتصبح مأوى لنحو 75 بالمئة من نمور العالم.