وتظهر لقطات مرعبة من الحادثة التي وقعت الأحد، النمر وهو يثير الفوضى بين الحضور، بعد سقوط مفاجئ لشبكة تفصل الحيوانات المفترسة عن الجمهور، أتاح له الفرصة للهرب.

وبدأ المشهد، الذي انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، بعرض 3 نمور تقف على كراسٍ، بينما تتجول المروضة ومساعدها على خشبة المسرح، وتفصلهم عن الجمهور شبكة دائرية.

لكن بعد ما يبدو أنه عطل ميكانيكي تنزل الشبكة فجأة، ويستغل النمر الفرصة للقفز إلى أماكن المتفرجين.

وشوهد بعض الحضور وهم يقفون لمشاهدة النمر الهارب ويلتقطون له الصور، بينما توجه بعضهم إلى الممرات المؤدية إلى الخارج.

وتظهر لقطات أخرى صورت بعد دقيقة أو دقيقتين، مقاعد شبه خالية، بينما يتجول النمر جيئة وذهابا بين الصفوف، ليخرج لاحقا إلى خارج السيرك بعد تدخل مدربه.

وحسب تقرير صحفية محلية، أعيد القبض على النمر على بعد مسافة قصيرة من خيمة السيرك.

وقال مدير السيرك نيكولاي دوفغالوك: "وضع مدرب طوقا على النمر وقاده إلى الحظيرة وأعاده بسلام".

وأضاف: "لا يعني هذا عدم وجود أي خطر على الجمهور، لكن هذه نمور أليفة، أي أنها مدربة كحيوانات أليفة، والأهم من ذلك أنه لم تحدث حالة ذعر، وبالتالي لم يقع أي حادث".