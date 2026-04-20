ويُعد نخلة الحاج من الأسماء البارزة في قطاع الإعلام العربي، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، لعب خلالها دوراً محورياً في تطوير مشهد الأخبار والمحتوى في المنطقة. وكان من الأعضاء المؤسسين لمجموعة MBC، كما ساهم بشكل رئيسي في إطلاق قناة العربية، حيث شغل منصب مدير الأخبار والشؤون الراهنة لأكثر من 16 عاماً.

وخلال مسيرته، أسهم في ترسيخ معايير العمل التحريري، وتطوير غرف الأخبار، وتعزيز أساليب التفاعل مع الجمهور. وفي أحدث محطاته المهنية، أسس منصة blinx الرقمية، التي سرعان ما رسخت مكانتها كواحدة من أبرز المشاريع الإعلامية الحديثة والأسرع نمواً في المنطقة.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال نخلة الحاج، الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي في IMI: "يسعدني الانضمام إلى IMI في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها. تتمتع المجموعة برؤية طموحة وحضور متنامٍ، إلى جانب التزام واضح بالابتكار، مما يشكل قاعدة قوية لدفع جهود التحول. أتطلع إلى العمل مع الفريق لبناء منصات إعلامية تواكب المستقبل وتلبي تطلعات الجمهور، وتسهم في الارتقاء بمعايير الصناعة".

وسيتولى نخلة قيادة مسار التحول على مستوى المجموعة، بما يشمل منصاتها الرئيسية: سكاي نيوز عربية، وCNN الاقتصادية، والعين الإخبارية. وتمتد مسؤولياته لتشمل التوجهات التحريرية، واستراتيجية المحتوى، وتنمية المواهب، وعمليات الإنتاج، إلى جانب الابتكار في المنتجات الإعلامية، مع تركيز مباشر على رفع كفاءة الأداء وترسيخ حضور كل منصة وتعزيز موقعها التنافسي في سوقها.

ويستهدف هذا التحول إعادة صياغة آليات تفاعل منصات IMI مع جمهورها عبر البث التقليدي والمنصات الرقمية، من خلال تقديم صيغ تحريرية أكثر تميزاً، وتعزيز الطابع التحليلي للمحتوى، وإنتاج مواد إعلامية تعكس تحولات اهتمامات الجمهور وتواكب تطور المشهد الإعلامي في المنطقة وعلى المستوى الدولي.