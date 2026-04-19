وذكرت شرطة ولاية بورغنلاند في بيان أن عينة من إحدى عبوات "كاروتس اند ​بوتاتوس" لطعام الأطفال من التي تزن 190 غراما وأبلغ عنها أحد المستهلكين، جاءت ‌نتائج اختبارها إيجابية لوجود سم الفئران.

وقالت هيب السبت إن اختلاط مادة خطرة في المنتج أمر ‌لا يمكن استبعاده وإن ‌عبوات "هيب فيجيتابل كاروت ويذ بوتاتو" ربما جرى التلاعب بها.

وأشارت الشركة إلى أن تناول محتوى العبوات ربما يشكل خطرا على الحياة.

وجاء في بيان الشرطة أن العبوات المتضررة تحمل ملصقا يتضمن دائرة حمراء في أسفل العبوة ‌وأن أغطيتها مفتوحة مسبقا أو ‌متضررة أو ليست ⁠محكمة الغلق بأختام تضمن السلامة، أو تنبعث منها رائحة غريبة.

وأضاف أن فحوصا معملية مبدئية على عبوات مماثلة تحفظت عليها الشرطة في التشيك وفي سلوفاكيا أظهرت أيضا ⁠وجود مادة سامة. ‌ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وقالت الشرطة إن السلطات في ⁠النمسا تلقت تحذيرا من خطر محتمل بعد تحقيقات جرت في ألمانيا ⁠دون تقديم مزيد من التفاصيل أيضا.

وأشارت شركة هيب السبت إلى أن الأمر "له ​صلة بتدخل إجرامي خارجي يؤثر ⁠على سلسلة توزيع سبار ​في النمسا". ولم يتسن التواصل مع الشركة اليوم الأحد للحصول على تعليق إضافي.



وقال متحدث باسم سلسلة متاجر سبار ​لرويترز، السبت، إن سحب المنتج إجراء احترازي وأثر على 1500 متجر في النمسا، دون أي تأثير على متاجر في أماكن أخرى.

ونصحت سبار وهيب العملاء بعدم استهلاك محتويات العبوات التي تم شراؤها من ​سلسلة ‌سبار في النمسا. وأكدتا أن العملاء سيستردون قيمة المنتجات التي أعادوها بالكامل. ونصحت الشرطة ​بغسل الأيدي جيدا في حال ملامسة العبوة.