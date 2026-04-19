وأظهرت مقاطع فيديو، جرى التحقق من صحتها، مظليين أثناء هبوطهما داخل ملعب تابع لجامعة فرجينيا للتكنولوجيا قبيل انطلاق المباراة، إلا أن أحدهما انحرف عن منطقة الهبوط المحددة واصطدم بلوحة عرض النتائج، ليبقى معلقا بها.

لحظات توتر في المدرجات

وتابع المشجعون بقلق المشهد، حيث ظل المظلي، الذي لم تُكشف هويته، معلقا لمدة تراوحت بين 15 و20 دقيقة، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من إنقاذه باستخدام سلم مرتفع.

الحالة مستقرة

وأكد مسؤولون في الجامعة، عبر منصة "إكس"، أن المظلي في حالة مستقرة بعد إنقاذه، مشددين على أن الأولوية كانت لضمان سلامته.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أخرى جراء الحادثة.