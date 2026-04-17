ووقع الحادث يوم الخميس بينما كان الجنود يشاركون في "فعالية تدريب على الملاحة البرية" في وادي القطب الشمالي، وهو جزء من منطقة تدريب قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة.

وقال مسؤول عسكري لصحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" إن الجنديين كانا يتلقيان الرعاية الطبية حتى يوم الجمعة.

ولم يتم الكشف عن حالة الجنديين في انتظار إخطار عائلتيهما، كما لم تتوفر سوى تفاصيل قليلة أخرى حول الحادث لأنه لا يزال قيد التحقيق.

ووفق المسؤول فإن الجنديين استخدما رذاذ الفلفل على الدب.

وقالت اللفتنانت كولونيل جو نيدرهيد، المتحدثة باسم الفرقة 11 المحمولة جوا بالجيش الأميركي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" إن "سلامة ورفاهية جنودنا هي أولويتنا القصوى".

وأضافت أن "الحادث قيد التحقيق، ونقوم بالتنسيق مع سلطات الحياة البرية المحلية لضمان سلامة جميع الأفراد في المنطقة".