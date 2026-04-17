وكانت اللوحة الزيتية التي تحمل عنوان "فيتوي، إيفيه دو ماتان" أو "فيتوي، تأثير الصباح" وأنجزت عام 1901 قد قدرت قيمتها بما يتراوح بين 6 ملايين و8 ملايين يورو، وفقا لكتالوج المزاد.

وذكرت دار سوذبيز إن النتيجة سجلت سعرا قياسيا لعمل لمونيه يباع في فرنسا.

وأوضحت دار المزادات أن العمل يسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الحركة الانطباعية، ولا سيما تصوير الضوء الطبيعي المنعكس على الماء.

وبيعت لوحة أخرى لمونيه، بعنوان "ليه زيل دو بور فيليه" أو "جزر بورت فيليز" تعود لعام 1883، مقابل 45ر6 مليون يورو. وهو ما يتجاوز تقديراتها التي كانت تتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين يورو.

وكانت اللوحتان محفوظتين في مجموعات خاصة لنحو قرن من الزمان وتصوران أجزاء من نهر السين بالقرب من جيفرني، حيث عاش مونيه.

ويبقى الرقم القياسي العالمي لمزاد لعمل من أعمال مونيه هو 110.7 مليون دولار، والذي حققته لوحة "كومة قش"، عندما بيعت في نيويورك عام 2019، وفقا لتقارير إعلامية.