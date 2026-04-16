وقالت القاضية التي نطقت بالحكم في القضية إن إصدار هذا الحكم الصارم ضروري للردع في ظل تزايد حالات تهريب النمل من كينيا، وفق وكالة رويترز.

ويخدم هذا النشاط أسواقا مثل الصين، حيث يدفع هواة مبالغ كبيرة للاحتفاظ بمستعمرات النمل داخل أوعية شفافة كبيرة تعرف باسم "فورميكاريوم"، والتي تتيح لهم دراسة البنى الاجتماعية المعقدة وسلوكيات هذه الحشرات.

وكان المواطن الصيني تشانغ كيكون قد أوقف الشهر الماضي في مطار نيروبي الدولي الرئيسي، بعدما عثر بحوزته على أكثر من 2200 نملة حية من نوع نمل الحدائق داخل أمتعته.

وقال محامي تشانغ إنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه، علماً أن المتهم دافع في البداية ببراءته من بينها الاتجار بأنواع من الحياة البرية، قبل أن يغير أقواله لاحقاً ويعترف بالذنب.

وجهت اتهامات إلى رجل كيني يدعى تشارلز موانغي في ذات القضية، ويشتبه في أنه زود تشانغ بالنمل.

والعام الماضي، قرر القضاء تغريم أربعة رجال بدفع حوالي 7764 دولارا لكل شخص منهم، بعد محاولتهم تهريب آلاف النمل خارج البلاد.

وأكد خبراء في الحياة البرية أن تزايد عدد مهربي النمل يشير إلى تحول في القرصنة البيولوجية من السلع التقليدية مثل العاج إلى أنواع أقل شهرة مثل النمل.