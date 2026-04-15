واعتقل الطبيب توماس شاكنافسكي، 44 عاما، الاثنين، بعد تحقيق استمر عامين في وفاة رجل من ولاية ألاباما يبلغ من العمر 70 عاما في أغسطس 2024، قادته جهات إنفاذ القانون المحلية بالتعاون مع السلطات الطبية، وفق ما نقلته شبكة "سي بي أس" عن مكتب شريف مقاطعة والتون.

واحتجز شاكنافسكي، الموقوف عن مزاولة الطب في فلوريدا وألاباما ونيويورك، في سجن مقاطعة والتون، بعد أن عادت هيئة محلفين كبرى بلائحة اتهام بحقه.

كان رجل مسن من ألاباما قد وصل إلى مستشفى "أسينشن ساكرد هارت إيميرالد كوست" في ميرامار بيتش وهو يعاني من ألم في البطن في 18 أغسطس 2024، وأوصاه شاكنافسكي بإجراء عملية جراحية، غير أن المريض رفض وأراد العودة إلى منزله، لكن شاكنافسكي ضغط عليه حتى وافق على إجراء عملية استئصال الطحال بالمنظار.

وتم تحديد موعد العملية في وقت متأخر من يوم 21 أغسطس من نفس العام، ما أثار قلق طاقم غرفة العمليات الذين أكدوا أنهم يعملون بطاقة محدودة، وأعربوا عن مخاوفهم من نقص خبرة الطبيب ومهارته في قسم الطوارئ.

وجاء في الوثائق أن طاقم غرفة العمليات "كان يعلم أن عمليات استئصال الطحال معقدة ويمكن أن تتدهور بسرعة، ولم تكن تجرى بشكل منتظم في هذا المستشفى".

بدأ شاكنافسكي العملية بالمنظار، لكنه قرر لاحقا تحويلها إلى عملية مفتوحة دون توثيق الأسباب بشكل صحيح، بحسب طلب الطوارئ.

وخلال العملية، بدأ المريض ينزف بشدة وانخفضت علاماته الحيوية، ما دفع الطاقم إلى استدعاء حالة طوارئ، وفي النهاية توفي المريض.

وفي مقابلة مع السلطات، قال الطبيب إنه سيطر على النزيف، مدعيا أنه أزال عضوا اعتقد أنه الطحال، واعترف لاحقا بأنه لم يتمكن من تحديد العضو بدقة، زاعما أن الطحال كان متضخما بشكل غير طبيعي وأن الكبد كان في موقع غير معتاد.

لكن شهادات طاقم غرفة العمليات قدمت رواية مختلفة، وأكد الطاقم أن الطبيب أجرى العملية بشكل فوضوي ولم يلتزم بالمعايير ولم يطلب الأدوات الأساسية.

وأكد الطاقم أن الطبيب أخطأ في تحديد العضو الذي كان يريد استئصاله وقام بإزالة الكبد بدلا من الطحال، علما أن الكبد عضو مختلف تماما في الحجم واللون والموقع.

ورغم محاولات الإنعاش، توفي المريض. وأبلغ الطبيب الطاقم أن سبب الوفاة هو تمزق تمدد شرياني في الطحال، وأصر على تصنيف العضو الذي أُزيل على أنه "طحال" للفحص المرضي. لكن الطبيب الشرعي لم يجد أي دليل على وجود تمزق في شريان الطحال.

ونفى شاكنافسكي ارتكاب أي خطأ، مؤكدا أن أعضاء المريض كانت تعاني من تشوهات غير طبيعية أو أنها "انتقلت" إلى مواقع غير معتادة.

ويمتلك شاكنافسكي سجلا طبيا مثيرا للجدل، وقدم طلب لتعليق رخصته في فلوريدا، كما وثقت السلطات حادثة أخرى سببت أذى لمريض آخر.

ففي حادثة وقعت قبل شهرين فقط من العملية القاتلة، أجرى الطبيب عملية لمريض يبلغ 58 عاما، وأزال جزءا من البنكرياس بدلا من الغدة الكظرية خلال عملية استئصال الغدة الكظرية، وفق وزارة الصحة في فلوريدا.

وذكر الطبيب أنه أزال الغدة الكظرية اليسرى، ثم ادعى لاحقا أنها كانت "قد تحركت من مكانها". وأصيب المريض بإعاقة دائمة نتيجة هذا الخطأ، بحسب مسؤولي الصحة.

وبحسب مجلس الأطباء في ألاباما، كان من المقرر أن يجري الطبيب عملية فغر لفائفي في يوليو 2023، لكنه أجرى بدلا من ذلك استئصالا للأمعاء، ما سبب ثقبا داخليا للمريضة التي توفيت لاحقا.

وعُلقت رخصة الطبيب في فلوريدا في سبتمبر 2024 وفي نيويورك في عام 2025.