وقالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مصنع ملابس بمنطقة الزاوية الحمراء.

ووفق البيان، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة لتأمين المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الضحايا، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحريق للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر، مع استمرار عمليات الفحص والإنقاذ داخل موقع الحادث.