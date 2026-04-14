وقالت وزيرة البيئة الكولومبية إيرين فيليز إن الأساليب السابقة للسيطرة على أعداد حيوانات فرس النهر كانت مكلفة وغير ناجحة، بما في ذلك إخصاء بعضها أو نقلها إلى حدائق الحيوان.

وأوضحت فيليز أن الإجراء الجديد سيشمل ما يصل إلى 80 حيوانا، لكنها لم تحدد موعدا لبدء عمليات الصيد.

وأضافت فيليز: "إذا لم نفعل ذلك، فلن نتمكن من السيطرة على أعدادها، وعلينا اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على أنظمتنا البيئية".

وتعد كولومبيا الدولة الوحيدة خارج قارة إفريقيا التي تضم تجمعات برية لحيوان فرس النهر، وهي تنحدر من أربعة حيوانات جلبها إسكوبار إلى البلاد في الثمانينيات عندما كان يبني حديقة حيوان خاصة في هاسيندا نابوليس، وهي مزرعة عملاقة في وادي نهر ماغدالينا كانت تضم مدرجا خاصا للطائرات وتعتبر مقرا ريفيا له.