وأضافت الشرطة أن مورينو جاما أُلقي القبض عليه بعد وقت قصير خارج مقر شركة "أوبن إيه آي"، وأنه هدد بإحراق مقر الشركة أيضا.

وقال مات كوبو، القائم بأعمال العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في سان فرانسيسكو: "لم يكن هذا عملا عفويا. كان مخططا له وموجها وخطيرا للغاية".

وأظهرت وثائق المحكمة أن مورينو جاما يعارض الذكاء الاصطناعي وكان لديه قائمة بأسماء مديرين تنفيذيين آخرين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ووفق الشرطة فإنه عندما ألقي القبض على مورينو جاما، يوم الجمعة، عثر المسؤولون معه على وثيقة "حدد فيها وجهات نظر معارضة للذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين للعديد من شركات الذكاء الاصطناعي".

وكتب مورينو جاما عن الخطر المزعوم للذكاء الاصطناعي على البشرية و"انقراضنا الوشيك"، وفقا للشكوى الجنائية.