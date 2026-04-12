وأطلق منظمون مسابقة يناصيب تحت عنوان "بيكاسو مقابل 100 يورو"، تمنح المشاركين فرصة للفوز بلوحة "رأس امرأة" (Tête de Femme) التي رسمها الفنان الإسباني عام 1941. وتبلغ قيمة تذكرة المشاركة 100 يورو، أي ما يعادل نحو 116 دولارا أميركيا.

وطرح المنظمون 120 ألف تذكرة للسحب المقرر إجراؤه في 14 أبريل، على أن تذهب جميع العائدات لصالح "مؤسسة أبحاث الزهايمر" لدعم الدراسات السريرية حول المرض في أوروبا.

وهذه هي النسخة الثالثة من المبادرة، حيث خصصت أرباح النسخة الأولى عام 2013 لترميم مدينة صور التاريخية في لبنان، بينما وجهت أرباح النسخة الثانية عام 2020 لتمويل برامج المياه والنظافة خلال جائحة كوفيد-19.

وقال أوليفييه ويدماير بيكاسو، حفيد الفنان الراحل، في تصريحات صحفية إن جده رسم "رأس امرأة" في الاستوديو ذاته الذي شهد ولادة لوحته الشهيرة "غرنيكا".

وأضاف أن القيمة التقديرية للوحة قد تكون أقل من استحقاقها الفعلي، قائلا: "إنها تساوي أكثر بكثير من مليون دولار، لذا ستكون جائزة استثنائية".

وتعود لوحة "رأس امرأة" إلى الفترة التي كان فيها بيكاسو مقيما في باريس تحت الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. وتجسد اللوحة الأسلوب التكعيبي الذي اشتهر به، عبر ملامح مشوهة عمدا بظلال رمادية تعكس حالة من التأمل الداخلي.

وأكد حفيد بيكاسو أن للفائز كامل الحرية في التصرف بالجائزة، سواء بالاحتفاظ بها أو عرضها في متحف أو إعادة بيعها، مشيرا إلى أن جده كان يتبنى الفلسفة ذاتها في منح أعماله الفنية.