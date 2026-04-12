وجاء هذا الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة لترامب المعروف بحبه لهذه الرياضة حيث كانت الخطط الأولية تهدف لإقامة النزال في 4 يوليو تزامنا مع الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وحضر ترامب أمس السبت نزالاً في ميامي برفقة أفراد من عائلته ووزير الخارجية ماركو روبيو في الوقت الذي أعلن فيه نائب الرئيس جي دي فانس من باكستان عدم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعد بطولة "يو إف سي" أكبر دوري محترف للفنون القتالية المختلطة وهي رياضة تجمع بين الملاكمة والكيك بوكسينغ والمصارعة داخل قفص حديدي وتتميز بأنها نزالات حقيقية وليست استعراضية.

ومن المقرر أن يتصدر نزال 14 يونيو الذي يصادف أيضاً يوم العلم الأميركي مواجهة بين إيليا توبوريا وجاستن جيثي ببطولة الوزن الخفيف بالإضافة إلى لقاء يجمع بين أليكس بيريرا وسيريل جان على لقب الوزن الثقيل المؤقت.