ووفق ما نشرت صحيفة "صن" البريطانية فقد تم إطلاق الإنذار عندما شوهد شخص داخل منطقة محظورة في المطار.

وشوهد الرجل في محيط طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز لوكهيد سي-130 هيركليز ( Lockheed C-130 Hercules ) كانت متوقفة على ممر جانبي بعيد.

وسارعت شرطة المطار وخدمة الإطفاء والإنقاذ التابعة لمطار شانون إلى موقع الحادث، كما استجاب عناصر من الشرطة الأيرلندية وقوات الدفاع الذين كانوا في الخدمة، إضافة إلى تعزيزات من عناصر الشرطة بالزي الرسمي ومحققين مسلحين وأفراد من وحدة الدعم المسلح.

وبحسب المعلومات، صعد الرجل إلى جناح الطائرة وألحق أضرارا بهيكلها باستخدام أداة، يرجح أنها فأس. وتم استخدام سلم متنقل للوصول إليه واحتجازه، قبل أن يُعتقل ويُنقل إلى الحجز.

وقام ضباط شرطة المطار بدوريات على محيط المطار لتحديد نقطة دخول المشتبه به إلى المنشأة.

وتسبب الحادث في تأخير طفيف لرحلتين مغادرتين، فيما وُضعت طائرة قادمة من لورد في نمط انتظار بعد إبلاغ طاقمها بوجود خرق أمني. وبعد نحو 20 دقيقة، سُمح للطائرة بالاقتراب وهبطت عند الساعة 10:22 صباحا.

من جانبها، أفادت الشرطة الأيرلندية بأن رجلا في الأربعينيات من عمره دخل منطقة غير مصرح بها في المطار، وتم اعتقاله للاشتباه في إلحاق أضرار جنائية قبيل الساعة 11 صباحا، وهو محتجز بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1984، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في نوفمبر الماضي بعد أن اخترقت شاحنة كانوا يستقلونها أمن المطار ودخلت منطقة محظورة، قبل أن يتم اعتراضها من قبل الشرطة وأفراد مسلحين من قوات الدفاع.

كما أُغلق المطار في الأول من مايو من العام الماضي إثر خرق أمني آخر، عندما حاولت شاحنة دخول المطار عبر الاصطدام بسياج أمني، قبل أن يتم احتجاز ثلاثة أشخاص قفزوا منها إلى ممر الطائرات بعد أن علقت في حفرة.