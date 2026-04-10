وبعد سنوات من التراشق اللفظي بين العائلتين، قال بايدن الابن في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت، الخميس، إنه "مستعد بنسبة 100%" لخوض المواجهة، في خطوة قد تحوّل هذا الخلاف الممتد إلى حدث رياضي يبث بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

ونشر حساب "القناة الخامسة"، الذي يديره صانع المحتوى أندرو كالاغان، الفيديو عبر منصة إنستغرام، حيث ظهر بايدن متحدثا عن مشاركته في فعاليات ضمن جولة إعلامية مرتقبة داخل الولايات المتحدة.

وقال: "أعتقد أنه يحاول تنظيم نزال داخل القفص بيني وبين إريك ودونالد جونيور. أخبرته أنني مستعد تمامًا إذا نجح في ترتيب ذلك".

ولا تزال تفاصيل المواجهة المقترحة غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كان الشقيقان ترامب سيخوضان النزال معا أو بشكل منفصل، أو مكان إقامته في حال تم تنظيمه.

ولم يصدر حتى الآن أي رد علني من دونالد جونيور أو إريك، اللذين يتمتعان بأفضلية عمرية، إذ يبلغان 48 و42 عاما على التوالي، مقارنة بمنافسهما المفترض البالغ 56 عاما.

ويأتي هذا التطور في سياق التنافس السياسي الحاد بين الرئيس الحالي وسلفه، والذي تصاعد منذ انتخابات 2020، واتسم بتبادل الهجمات الشخصية وارتفاع حدة الخطاب.

وكان دونالد ترامب قد دأب على توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الديمقراطي، مستخدما أوصافا مثل "جو النائم"، كما اتهم إدارته، من دون أدلة، بتزوير الانتخابات و"تسليح" المؤسسات الفيدرالية.

في المقابل، وصف جو بايدن ترامب بأنه تهديد للديمقراطية، وصرّح سابقا بأنه كان يتمنى "تلقينه درسا قاسيا" بسبب تعليقاته المسيئة، لو كانا في مرحلة الدراسة الثانوية.

وتعيد هذه الدعوة، في حال تحولت إلى مواجهة فعلية بين الجيل الأصغر من العائلتين، إلى الأذهان تاريخا طويلا من الخصومات الشخصية في السياسة الأميركية، من بينها المبارزة الشهيرة عام 1804 بين آرون بور وألكسندر هاميلتون، وصولا إلى النزال الذي أُثيرت حوله ضجة بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ عام 2023، والذي لم يُنظّم في نهاية المطاف.