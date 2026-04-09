وخلال عودتهم إلى الأرض، ستقوم مركبة "أوريون"، التي تحمل رواد الفضاء الأربعة، بثلاث مناورات لتصحيح المسار لضمان هبوط آمن في المحيط، بحسب ما ذكرته "ناسا".

وستتم آخر هذه المناورات قبل حوالي خمس ساعات من النقطة الحاسمة التي تبدأ فيها "أوريون" دخول الغلاف الجوي للأرض.

وتعد هذه المرحلة عالية الخطورة، لأن سرعة كبسولة "أوريون" ستصل إلى أكثر من 38 ألف كم في الساعة، ما سيضع الدرع الحرارية للمركبة تحت تأثير الاحتكاك الشديد مع الغلاف الجوي، على شكل كرة نار.

وقال رائد الفضاء فيكتور غلوفر، الأربعاء، عندما سئل عن شعوره تجاه العودة إلى الأرض: "كنت أفكر فعليا في مرحلة الدخول منذ 3 أبريل 2023 عندما تم تكليفنا بهذه المهمة. ما يزال أمامنا يومان وركوب كرة النار وعبور الغلاف الجوي تجربة مهيبة".

ومن المقرر أن يتم الهبوط في الماء مساء الجمعة في الساعات الأولى من صباح السبت بتوقيت غرينتش، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

والأربعاء، تلقى رواد الفضاء الأربعة الذين أُرسلوا في مهمة لمدة 10 أيام اتصالا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفهم بأنهم "رواد العصر الحديث"، ودعاهم لزيارة البيت الأبيض بعد نزولهم.

كما أجرى رواد الفضاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وأخبر هذا الأخير جيريمي هانسن، رائد الفضاء الكندي الوحيد في الطاقم، أنه "فخور بإنجازاته" وأن ما فعله يشكل "مصدر فخر وطني عميق".

كما وسمحت "ناسا" لرواد الفضاء أيضا بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة مع أحبائهم، وفقا لما ذكره قائد المهمة ريد وايزمان للصحفيين.