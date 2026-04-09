واختارت لجنة التحكيم الجائزة والتي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي الرواية الفائزة من بين 137 رواية ترشحت للجائزة في هذه الدورة، باعتبارها أفضل الروايات التي نُشرت بين يوليو 2024 ويونيو 2025.

وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، وتعزيز الإقبال على قراءته عالميا، من خلال ترجمة الروايات الفائزة، وكذلك الروايات التي تصل إلى القائمتين القصيرة والطويلة، إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

وسعيد خطيبي روائي وصحفي جزائري مقيم في سلوفينيا، تلقى تعليمه في جامعة الجزائر وجامعة السوربون، وهو مؤلف روايات حائزة على جوائز، من بينها "أربعون عامًا في انتظار إيزابيل" (2016) الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2017، و"حطب سراييفو" (2018) التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2020، و"نهاية الصحراء" (2022) الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2023.

تتناول الرواية قصتين متوازيتين في الجزائر العاصمة؛ طبيبة عيون تعيد البصر لمرضاها باستخدام قرنيات مسروقة من جثث الموتى، تقبض عليها بتهمة قتل زوجها، بينما يُتهم والدها، وهو مقاتل سابق في صفوف المقاومة الجزائرية، بالخيانة الوطنية.