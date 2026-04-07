ويأتي هذا التعيين في مرحلة تواصل فيها IMI توسيع حضورها العالمي وتعزيز موقعها في مشهد الإعلام والترفيه، مستندة إلى محفظة استثمارية متنامية وصفقات استراتيجية كبرى، من أبرزها الاتفاق الأخير بين RedBird IMI ومجموعة Banijay لتأسيس أكبر مجموعة مستقلة للإنتاج في العالم من خلال دمج Banijay Entertainment وAll3Media.

يتمتع كريم بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالي الاستثمار والاستراتيجية، شملت الأسهم الخاصة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستراتيجية المؤسسية عبر منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والأميركيتين.

وقبل انضمامه إلى IMI، شغل منصب رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة MBC، حيث قاد إدراج المجموعة في السوق المالية السعودية، بدءاً من مرحلة ما قبل الطرح وحتى علاقات المستثمرين والحوكمة بعد الإدراج، كما أشرف على تطوير الاستراتيجية الاستثمارية على مستوى المجموعة، وأنشطة الاندماج والاستحواذ، وتأسيس المشاريع المشتركة. وقدّم المشورة للإدارة العليا ومجلس الإدارة بشأن الصفقات الاستراتيجية الكبرى، وأسهم في بناء محفظة من الشراكات الدولية في مجالي المحتوى والإنتاج في المنطقة وفي أوروبا والولايات المتحدة.

وفي تعليقه على تعيينه، قال كريم بن صلاح: "يسرني الانضمام إلى IMI في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها، حيث تواصل المجموعة تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها عبر استثمارات نوعية في قطاعات الإعلام والمحتوى والتجارب. وأتطلع إلى المساهمة في دعم خططها المستقبلية من خلال توظيف نهج استثماري مدروس، وبناء شراكات استراتيجية، والعمل على استكشاف فرص نمو جديدة في الأسواق الدولية."

وسيتولى كريم، في منصبه الجديد، قيادة استراتيجية الاستثمارات للمجموعة، مستنداً إلى الأسس التي أرستها IMI خلال السنوات الماضية، حيث سيعمل بشكل وثيق مع رحاب جلال، مدير إدارة الاستثمار في IMI، وفريقها لمواصلة تنمية أنشطة الاستثمار واستكشاف فرص واعدة في مجالات الإعلام والترفيه والرياضة والقطاعات المرتبطة بها.