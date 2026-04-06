وتضم قائمة طعام رواد الفضاء الأربعة الذين انطلقوا الأسبوع الماضي نحو القمر عدة أطباق عالمية من بينها طبق الكسكس.

وإلى جانب الكسكس، ضمت قائمة الطعام 10 أنواع من المشروبات: القهوة، والشاي الأخضر، وعصير التفاح والأناناس والكاكاو، إلى جانب عدة أطعمة شائعة مثل التورتيلا، وخبز القمح، وسلطة المانجو، واللوز، والمعكرونة، والجبن.

وقالت "ناسا" إن قائمة الطعام صممت لدعم الأداء والصحة والطاقة خلال رحلتهم حول القمر، مضيفة أنها اختارت الوجبات بعناية لتخزينها ولتسهيل تحضيرها واستهلاكها داخل مركبة "أوريون".

ويشمل اختيار" ناسا "للطعام عدة عوامل مثل مدة الصلاحية، وسلامة الغذاء، والقيمة الغذائية، وتفضيلات الطاقم، والتوافق مع متطلبات الكتلة والحجم والتخزين داخل كبسولة "أوريون".

وخلال اليوم العادي من الأيام العشر التي سيقضيها الرواد في الفضاء، يحصل رواد الفضاء على ثلاث وجبات، ويسمح لكل رائد بمشروبين منكهين يوميا.

وأشارت وكالة الفضاء الأميركية إلى أن رواد الفضاء لهم دور مباشر في اختيار الطعام، حيث يقومون بتذوق وتقييم جميع الأطعمة خلال الاختبارات قبل الرحلة، للعمل على التوفيق بين تفضيلاتهم والاحتياجات الغذائية وقدرة المركبة.

وأعلنت "ناسا"، يوم الاثنين، أن رواد الفضاء الأربعة المشاركين في مهمة أرتيميس 2 وصلوا إلى نطاق جاذبية القمر، أي إلى النقطة التي تصبح فيها جاذبية القمر أقوى تأثيرا على كبسولة الفضاء "أوريون" من جاذبية الأرض.

ويعد الطاقم المكون من رواد الفضاء الأميركيين فيكتور جلوفر وكريستينا كوش وريد وايزمان، إضافة إلى رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، حاليا أول أشخاص يسافرون إلى القمر منذ أكثر من 50 عاما.