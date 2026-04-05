وفي مزاد يصفه القائمون عليه بأنه "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" لهواة جمع التحف تأتي الوسادة كاملة مع لوحة قارب النجاة الأصلية لسفينة تايتانيك على شكل راية وايت ستار.

وتم شراء الوسادة في الأصل من قبل صديق لمستورد شاي في لندن غرق على متن السفينة عندما اصطدمت بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي في 14 أبريل 1912.

وذكرت وكالة بي إي ميديا البريطانية أن الوسادة نفسها المصنوعة من القماش أخذت من أحد قوارب النجاة الثلاثة عشر التي نقلت الناجين إلى سفينة الإنقاذ إس إس كارباثيا.

وتأتي الوسادة كاملة مع أربع حلقات نحاسية سليمة والأهم من ذلك أنها لا تزال تحتفظ بلوحة قارب النجاة الأصلية وتباع جنبا إلى جنب مع قطعة أصلية من حبل السفينة ووثائق للتحقق من أصالتها.

ووفقا للقصة التي رواها أصحاب دار المزادات فإن مستورد قهوة وشاي من لندن يدعى ريتشارد ويليام سميث كان على متن السفينة المنكوبة للقاء صديقه تي جي ماثيوز وهو زميل مستورد شاي في بروكلين بنيويورك.

وكان سميث من بين 1500 شخص لاقوا حتفهم في الكارثة على الرغم من أنه لم يتم التعرف على جثته أبدا.

وستعرض وسادة مقعد قارب نجاة سفينة تايتانيك للبيع في مزاد علني تقيمه دار مزادات "هنري ألدريدج وابنه" في ديفايز، ويلتشير، يوم 18 أبريل.