ونشر ترامب، مقطع فيديو قصيراً يظهر ناطحة سحاب يُعتقد أنها تضم نحو 50 طابقاً، وتحتوي على أجزاء معاد بناؤها من البيت الأبيض، إلى جانب مركبات عسكرية وتمثالين ذهبيين له على الأقل.

ويُظهر الفيديو، الذي نُشر على منصة "تروث سوشيال" ويمتد لنحو 100 ثانية، لقطات متعددة للمكتبة الرئاسية المرتقبة، التي صُممت على هيئة مبنى زجاجي ذهبي لامع يفوق المباني المحيطة به ارتفاعاً، ويتوج ببرج بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

كما يستعرض المقطع، الذي تم إنتاجه جزئياً باستخدام صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي، مكتبة تضم مجموعة من التذكارات والصور والرسائل المرتبطة بفترة رئاسة ترامب.

ويظهر الزوار في الفيديو وهم يستخدمون سلالم متحركة ذهبية، في إشارة إلى ظهوره الشهير على السلالم المتحركة في برج ترامب عام 2015 عند إعلانه الترشح للرئاسة.

كذلك، يُظهر المقطع الزوار وهم يتجولون داخل نسخة معاد إنشاؤها من المكتب البيضاوي وأجزاء من الجناح الغربي، إضافة إلى قاعة رقص مخطط لها في البيت الأبيض، فضلاً عن مشاهد لطائرة يُعتقد أنها "إير فورس وان"، وطائرات مقاتلة ومروحية داخل المبنى، إلى جانب حضور فعالية على شرفة الناطحة.

وعادة ما يقوم الرؤساء الأميركيون بإنشاء مكتبات رئاسية عقب انتهاء ولاياتهم، بهدف حفظ سجلاتهم وأرشيفاتهم، حيث تعمل هذه المؤسسات أيضاً كمتاحف تروج لسجل الرئيس وتقدم روايته للأحداث خلال فترة حكمه، ويتم تمويلها عبر التبرعات الخاصة.

ومن المتوقع أن تختلف مكتبة ترامب بشكل ملحوظ عن مكتبات الرؤساء السابقين، لا سيما من حيث الحجم والنطاق.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت في ديسمبر أن مساعدي ترامب يدرسون إنشاء ناطحة سحاب بارتفاع 47 طابقاً، في إشارة إلى كونه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وبذلك، سيصبح مبنى مكتبة ترامب أعلى بكثير من نظيراتها، إذ إن مكتبة الرئيس السابق باراك أوباما، التي يجري بناؤها في شيكاغو وتوشك على الاكتمال، لا يتجاوز ارتفاعها 225 قدماً في أعلى نقطة.