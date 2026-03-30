وتمت السرقة في متحف ريفي تابع لمؤسسة مانياني روكا، الواقعة جنوب مدينة بارما، ليلة 22-23 مارس الجاري.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، سرق اللصوص ثلاثة لوحات تعود لفنانين فرنسيين هم بيير أوغست رينوار، وهنري ماتيس، وبول سيزان، وفق موقع "سكاي نيوز".

وكانت اللوحات المسروقة هي لوحة "Les Poissons" لرينوار، ولوحة "Still Life with Cherries" لسيزان، ولوحة "Odalisque on the Terrace" لماتيس.

وقال أحد المحققين إن قيمة اللوحات الثلاث تصل إلى "عشرات الملايين من اليوروهات"، غير أن هيئة البث الإيطالية ذكرت أن قيمة الأعمال المسروقة تبلغ نحو 9 ملايين يورو.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المسؤولين عن هذه السرقة "عصابة مهيكلة ومنظمة"، فيما يجري حاليا فحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المتحف، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المؤسسات المجاورة.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة عمليات سطو بارزة في المتاحف الأوروبية الكبرى، أبرزها اقتحام لصوص لمتحف اللوفر في باريس واستيلاؤهم على مجوهرات تقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو، في أكتوبر الماضي.