ولم تقدم تقارير وكالات الأنباء الإيرانية مزيدا من التفاصيل بشأن الواقعة، لكن وسائل إعلام تتخذ مقرا لها خارج إيران ذكرت أن التصميم المثير للجدل لأكواب سلسلة مقاهي "لميز" يظهر كرسيا فارغا، وهو ما اعتبرته السلطات تعليقا على اغتيال خامنئي في بداية حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وعدم ظهور نجله وخليفته مجتبى خامنئي علنا منذ تسميته.

وأفادت وكالتا أنباء "تسنيم" و"مهر" بإغلاق فروع "لميز" في طهران، بأمر من السلطة القضائية.

وأشارت الوكالتان إلى أن المقهى "صمم رسومات مثيرة للريبة على منتجاته في الأيام الأخيرة".

وأوضح المقهى في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل إغلاق حساباته أيضا، أنه صمم على مدار السنوات الماضية أكوابا خاصة بمناسبة عيد النوروز، رأس السنة الإيرانية، الذي احتفل به هذا الشهر.

ونفى المقهى أي دلالات سياسية للتصميم المذكور، قائلا: "لا علاقة للأكواب بالأحداث الأخيرة على الإطلاق، فقد استغرق إنتاجها، من الموافقة النهائية على التصميم إلى الطباعة، أشهر عدة، وجرى تسليمها بالكامل إلى المستودعات قبل بدء هذه الأحداث".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام خارج إيران الأكواب عليها رسم لكرسي فارغ تنهال عليه قطرات ملونة.

ويمتلك المقهى أكثر من 20 فرعا في طهران، بالإضافة إلى فروع أخرى خارج العاصمة، ويعتقد أن فروع طهران فقط هي التي طالها هذا الإجراء.