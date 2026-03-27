وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ماتفي روميانتسيف(23 عاما) في 28 يناير بتهمة الاعتداء الجسدي على المرأة، لكنها برأته من الاغتصاب والخنق.

وأدانته أيضا هيئة المحلفين بتهمة عرقلة سير العدالة لأنه أرسل رسالة من السجن إلى المرأة يطالبها فيها بالتراجع عن ادعاءاتها.

وفي تصريحاته بشأن إصدار الحكم في محكمة سناريسبروك في شرق لندن، قال القاضي جويل بياناتان إن روميانتسيف "لم يظهر أي ندم على الإطلاق" ورجل يميل إلى الغيرة.

يذكر أنه في الهجوم الذي وقع في 18 يناير 2025، اعتدى روميانتسيف، الذي كان في حالة سكر، على الضحية، التي يحق لها عدم الكشف عن هويتها بموجب القانون البريطاني، بدافع الغيرة من صداقتها مع بارون ترامب.

وكانت قد تعرفت على نجل الرئيس، الذي كان يعيش في أميركا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.