وكانت الشابة ضحية الاغتصاب مرتين عام 2022، وتعد أول شخص في إسبانيا يموت بموجب قانون الموت الرحيم الذي يسمح للمصابين بأمراض مستعصية والراغبين في إنهاء حياتهم، بعدما أقرته مدريد عام 2021.

ووفقًا لأحكام قضائية، حاولت المرأة، التي تعاني من مرض نفسي، الانتحار عدة مرات عن طريق تناول جرعات زائدة من العقاقير، قبل أن تقفز من نافذة في الطابق الخامس في أكتوبر 2022، لتصاب بالشلل النصفي وتعاني من آلام مزمنة، وفق وكالة "رويترز".

وفي يوليو 2024، وافقت لجنة من الخبراء المتخصصين في منطقة كتالونيا، حيث تعيش، على طلبها بإنهاء حياتها بالموت الرحيم. وكان من المقرر أن تخضع لهذا الإجراء في الثاني من أغسطس 2024، لكن والدها منعه منذ ذلك الحين.

قالت المحكمة الدستورية الإسبانية، في فبراير الماضي، إنها رفضت استئنافا قدمه والد امرأة مصابة بالشلل النصفي لمنع إنهاء حياتها بالموت الرحيم.

وتشير التقارير الطبية إلى أن المريضة تعاني من آلام حادة ومزمنة ناتجة عن إصابتها، ولا يوجد احتمال للتحسن.

وقال الأب، المدعوم من مجموعة من المحامين، إن مرض ابنته النفسي قد يعوق قدرتها على اتخاذ قرار واع وسليم بشأن إنهاء حياتها.

وأيدت عدة محاكم أدنى درجة قضيتها، وخلصت المحكمة الدستورية، وهي الأعلى في إسبانيا، إلى عدم وجود انتهاك للحقوق الأساسية.

وأثار صغر سنها، والمعركة العلنية التي خاضتها عائلتها لمنعها، والظروف التي دفعتها إلى طلب الموت الرحيم، جدلا واسعًا في الرأي العام، قبل أن تحسم المحاكم الأمر لصالح حقها في إنهاء حياتها.

وقالت كاستيو في مقابلة مع قناة "أنتينا 3" الإسبانية بثت الأربعاء: "أخيرا تمكنت من ذلك، فلنر إن كنت سأرتاح الآن… لم أعد أستطيع الاستمرار".

ورافقتها والدتها يولاندا راموس، رغم معارضتها للقرار، وقالت لوسائل الإعلام الإسبانية: "لا أوافق، لكنني سأظل دائما إلى جانب ابنتي"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد بريس".